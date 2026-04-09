Краснодарський край масовано атакували дрони: горить важлива електропідстанція

Краснодарський край Росії знову зазнав масованої атаки безпілотників. У районі міста Кримськ пролунала серія вибухів, повідомляють про пожежу.

Про це повідомляють губернатор Краснодарського края Веніамін Кондратьєв, ASTRA, "Exilenova+" та російські телеграм-канали.

Які наслідки атаки на Краснодарський край?

У ніч на 9 квітня у Кримську повідомили про низку вибухів. Під ударом опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція. Це об'єкт нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів.

Загорілася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС". Вона розташована на території ЛВДС "Кримська" (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) АТ "Чорномортранснафта",

– повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що відповідна ЛВДС належить до ведення Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів (КРУМН), яке, своєю чергою, входить у вищезгадану структуру АТ "Чорномортранснафта".

Станція качає нафту та нафтопродукти магістральними нафтопроводами (МН) "Тихорецьк – Новоросійськ 2,3", "Кримськ – Грушова" та "Кримськ – Краснодар", а також нафтопродуктопроводу (МНВП) "Тихорецьк – Новоросійськ 1".

Від цієї ЛПДС нафта і нафтопродукти вирушають трубопроводами до порту Новоросійськ чи Ільський і Афіпський НПЗ. Після атаки у мережі оприлюднюють попередню інформацію від очевидців про знеструмлення.

Про що заявляє місцева влада?

Губернатор Веніамін Каондратьєв підтвердив факт атаки на регіон. За його словами, внаслідок падіння уламків збитого дрона у селищі Саук-Дере загинув чоловік, який перебував на балконі багатоквартирного будинку.

Фрагменти знищених безпілотників також впали в полі у передмісті Кримська та на території одного із підприємств. За декількома адресами на вулицях у селі Молдаванське,

– написав він.

