Російське антикремлівське підпілля таки існує

Уважно вивчив відео з безпілотниками над дахом Кремля. Маю дещо доповісти.

Кремлівські символісти на таке б не наважилися

ЗСУ не використовують дрони такої конструкції, які атакували Кремль. Ба більше, дрони, які трохи завчасно привітали Кремль з 9 травня, не здатні пролетіти 1000 кілометрів від України до столиці недоімперії та ще й влучити прямісінько у прапор з двоголовим курчам-мутантом.

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На провокацію з боку Кремля теж не схоже. Там усі відморожені символісти, фетишисти та інші астральні збоченці. Тому вони ні за що не стали б використовувати для провокацій саме Кремль – сакральний символ недоімперії. Та ще й демонструючи, що ППО Москви – прозоре, як море біля українського Криму.

Ні, кремлівські використали б щось на зразок резиденції Владіміра Путіна під Сочі. Тоді й риторика нападу на найсвятіше – самого Путіна – зберігається, і сакральність кремлівських веж не страждає.

До речі, почитав експертне: начебто Кремль сам зробив шоу, щоб інтенсифікувати ракетні удари по Україні. Попустіться, колеги! Людожерам недоімперії не потрібні приводи, щоб вбивати, бо жадоба крові – їх природний стан. Вони і зараз атакують нас з максимальною потужністю, на яку здатні. На більше просто не спроможні.

Прийшов час бойових гусаків

Отож, складається, що дрони, які налякали Кремль, не здатні долетіти з України. А от з Московської області – без проблем. Тоді стає зрозумілою чудова точність цих дронів. До речі, як і заборона московської влади на будь-яке використання безпілотників цивільними мешканцями.

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Бачу, що російське антикремлівське підпілля існує. Воно дуже розраховує на перемогу України й намагається допомогти цій перемозі, як вміє.

А от удари по нафтобазах недоімперії неподалік від лінії фронту – це ми. І це – правильно. І так: ми ще дійсно не починали по-справжньому. Завадити нам може лишень ініціатива депутата Держдуми Журавльова: він запропонував використовувати проти дронів хижих птахів, зокрема, орлів (це не жарт!). Мабуть, таки доведеться залучати до супроводу наших бойових гусаків.