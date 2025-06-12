Є "двохсоті" та "трьохсоті": "Атеш" заявив про прильоти по воєнних об’єктах Росії в Криму

Україна продовжує завдавати успішних ударів по військових об'єктах окупантів у Криму. Внаслідок атаки у ніч на 12 червня пошкоджено цінну техніку, є жертви та постраждалі серед російських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Які наслідки удару по військових об'єктах Росії у Криму

Агенти руху з 12 зенітного ракетного полку Росії повідомили про успішні удари у ніч на 12 червня по військових об'єктах росіян у Сімферопольському районі.

Як завжди, росіяни намагаються замовчати наслідки, але правда вийде назовні – дуже скоро все стане відомо,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією агентів руху, через недбалість російського командування було пошкоджено цінну техніку – ймовірно, зенітно-ракетний комплекс. Також є втрати серед особового складу, однак наразі важко вставновити точну кількість "двохсотих" та "трьохсотих" серед окупантів.

До слова, раніше агенти "Атеш" зафіксували у Сімферополі переміщення мобільних вогневих груп російських військових. Там зауважили, що їх ключове завдання – збиття українських БпЛА.