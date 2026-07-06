Крим знову без світла: на півострові стався масштабний блекаут після атаки дронів

У ніч на 6 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після чого в низці міст виникли масштабні перебої з електропостачанням. Окупаційна влада заявила про атаку на енергетичну інфраструктуру, а місцеві жителі повідомляють про пожежі та роботу ППО.

Про проблеми зі світлом та масовану атаку дронів пишуть відразу кілька телеграм-каналів, зокрема "Кримський вітер".

Дивіться також "Час збирати валізи та вокзалом – на Росію": "Мадяр" заявив про атаку на енерговузли Криму

Що відомо про нічну атаку на Крим?

Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі військового аеродрому Гвардійське. За словами очевидців, перед прильотами було чути стрілянину та кілька потужних вибухів, після чого зафіксували щонайменше два влучання в районі аеродрому.

Крим потрапив під атаку дронів: дивіться відео

Також надходили повідомлення про вибухи поблизу Білогірська, проліт безпілотників над Сімферополем, стрілянину біля Сімферопольської та Таврійської теплоелектростанцій. Жителі Бахчисарая та Ялти повідомляли про повне знеструмлення міст, а вночі в Ялті працювали лише генератори.

Ялта без світла після атаки на півострів: дивіться відео

Як пише телеграм-канал Exilenova+, пожежі були зафіксовані на території порту в Керчі, на підстанції "Сімферополь" 330 кВ, у районі мобільної газотурбінної електростанції, а також на території авіабази Гвардійське.

Пожежі в Криму, які фіксуються з супутника / З телеграм-каналу Exilenova+

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про запровадження особливого режиму роботи на енергетичних об'єктах. Соціальну інфраструктуру перевели на резервні джерела живлення, а жителів закликали економити заряд мобільних телефонів, не перевантажувати електромережу після відновлення електропостачання та користуватися електроприладами лише за потреби. Через відсутність напруги в мережі вранці також не вийшли на маршрути тролейбуси.

Російські пропагандистські пабліки обговорюють чергову атаку по тимчасово окупованому Криму, визнавши погіршення ситуації з електропостачанням. За їхніми повідомленнями, атака безпілотників посилила масштабні перебої зі світлом, які охопили низку районів півострова.

Як дрони атакували окупований Крим: дивіться відео

Нагадаємо, Україна продовжує системно бити по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму. У ніч проти 5 липня були уражені дві електропідстанції, після чого на півострові виникли масштабні перебої зі світлом. За даними The Telegraph, ці удари посилюють проблеми з енергопостачанням, паливом і логістикою, ускладнюючи утримання Криму Росією.