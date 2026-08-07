У Криму після нічної атаки палає військовий аеродром "Гвардійське"

Нічна доба на окупованому півострові знову видалася неспокійною через серію потужних вибухів на стратегічному військовому об'єкті. Після кількох хвиль прильотів там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив "Кримський вітер".

У ніч на 7 серпня під ударом опинився військовий аеродром "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

Перші влучання місцеві мешканці фіксували у період з 03:30 до 03:39, а повторну серію вибухів чули з 04:34 до 04:47.

На території аеродрому виникла масштабна пожежа: горить склад паливно-мастильних матеріалів, а також спостерігається потужна детонація боєприпасів.

Наслідки атаки по аеродрому: дивіться відео

Очевидці повідомляють про два осередки займання та заграву, яку видно за кілька кілометрів.

Російські загарбники використовують майданчик "Гвардійське" як для базування авіації, так і для запуску ударних безпілотників типу "Шахед".

Російське Міноборони повідомили, що над Кримом вночі ППО нібито збила декілька безпілотників. Близько 09:14 у регіоні оголосили відбій загрози БпЛА.

Також окупаційна влада не повідомляла нічого про наслідки атаки.

Це вже не перший успішний удар по цьому об'єкту. Зокрема, у липні Сили оборони України уразили на аеродромі "Гвардійське" два ангари, де росіяни зберігали дрони-камікадзе та авіаційне обладнання.

Інші новини про атаки дронів по Криму

Уночі 3 серпня дрони атакували окупований Крим. Найгучніше було у Керчі. Там зафіксували кілька пожеж.

Попередньо, стався приліт у районі Центрального ринку. Там могло прилетіти в електропідстанцію на вулиці Мірошника. Пожежу в Керчі помітили поряд із Керченським мостом у тимчасовому селищі його будівельників.

Пізно ввечері 27 липня та вночі 28 числа безпілотники вкотре атакували Крим. Гучно було у Севастополі та Сімферополі.

Крім того, окупанти намагалися збити дрони у Бахчисарайському районі. Також було чути стрілянину по БпЛА у Феодосії та у районі мису Фіолент. Згодом біля останнього окупанти запускали ракету з "Панциря".

Також уночі проти 1 серпня в Керчі й на околицях лунали вибухи. Унаслідок цього фіксуються пожежі, зокрема, на території залізничного батальйону.