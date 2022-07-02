Ударимо по Кримському мосту – в потрібний момент і час, – Арестович

2 липня 2022 , 05:36
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Якщо виникне така потреба, Збройні Сили України завдадуть удару по Кримському посту. Проте для цього потрібно обрати момент, коли знищення об'єкта завдасть максимальної шкоди Росії.

Таку заяву 1 липня зробив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір у ютубі "Фейгин Live". 

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У цій війні немає обмежень, – Арестович

Арестович зазначив, що така атака справді можлива – на Кримський міст. Проте наразі важко говорити про якісь конкретні плани військ України. 

Сентиментів ніхто не відчуває. Треба буде – вдаримо по Кримському мосту, в правильний момент, у потрібний час. Не питання,
– сказав радник. 

Він додав, що наразі у ЗСУ нібито немає озброєння, яке б технічно могло завдати удар по переправі. "Але прийде момент і... Далі подивимось. У цій війні вже давно немає жодних обмежень", – підсумував Арестович. 

Чому говорили про атаку на Кримський міст 

Приводом цього була подія, яка трапилася напередодні. Над мостом в обід цього ж дня з'явилися величезні хмари диму. У пропагандистських ЗМІ Кремля не могли визначитися з причинами інциденту. Тому з'явилося оддразу кілька причин, чому над Керченським мостом здійнявся дим: 

  • в управлінні федеральних автомобільних доріг "Тамань" повідомили, що вони зупинили рух буцімто через ДТП;
  • російське МЧС повідомило, що задимлення біля Кримського мосту пов'язане з горінням трави;
  • а ось гауляйтер Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що це їхні силовики проводили якісь навчання.

Раніше – з'явився сайт зі зворотним відліком падіння Кримського мосту: дивіться відео

 

Автор: Олександр Марчак