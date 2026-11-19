У четвер, 19 листопада, Україна завдала удару по Кримському мосту. Володимир Зеленський прокоментував атаки на об'єкт окупантів.

Зеленський підкреслив, що півострів залишатиметься українською територією. Про це глава держави сказав під час пресконференції у Берліні.

Що сказав президент України?

У четвер, 19 листопада Україна втретє за останні 4 дні завдала удару по Кримському мосту. Журналістка запитала Зеленського, коли об'єкт інфраструктури окупантів остаточно перестане функціонувати як залізничний шлях.

Український лідер наголосив, що країна-агресорка неодноразово атакувала українські мости. Він підкреслив, що Київ відповідає.

Вони били по наших мостах, і не перший раз, і не перший рік, і ми відповідаємо. Я вважаю, що це справедливо,

– сказав президент.

Він також наголосив, що Крим є українською територією. Україна має право вирішувати, що робити з об'єктами, які розташовані на ній.

А якщо чесно між нами, Крим – це ж Україна, а все, що на території України, – це українське,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 19 листопада Україна вчергове вдарила по Кримському мосту. На знімках переправи зафіксували руйнування трьох ділянок автомобільного полотна та кількох секцій залізничних колій. Водночас Мінтранспорту Росії повідомило про відновлення залізничного сполучення через Керченську протоку. Рух здійснюють в реверсному форматі по одній гілці.