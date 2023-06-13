Ракета влучила у житлову багатоповерхівку у Кривому Розі – наслідки моторошні

У Кривому Розі в Дніпропетровській області у житловий багатоквартирний будинок влучила російська ракета. У сусідніх будинках також є пошкодження, повилітали шибки.

Повітряна тривога вночі 13 червня в Україні тривала через чергову атаку ворога з повітря. Проти українців застосували дрони та крилаті ракети авіаційного базування з Каспійського регіону Росії.

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Ракетна атака на Кривий Ріг 13 червня: що відомо

Керівник районної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул о 03:26 написав у телеграмі: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет". Згодом він опублікував повідомлення про моторошні наслідки цих вибухів:

Кривий Ріг. "Високоточні" потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами. Повна інформація буде після ліквідації.

Усі необхідні служби працюють на місці, закінчують гасити пожежі. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань будуть уточнювати. Фото та відео поки публікують місцеві люди, і там вже видно, що наслідки атаки моторошні.

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