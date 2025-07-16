Масована атака на Кривий Ріг: поранено підлітка, він у важкому стані

Вночі 16 липня Кривий Ріг атакували 28 "Шахедів" та балістична ракета. Внаслідок ударів постраждав 17-річний хлопець.

Він перебуває у важкому стані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Вілкула.

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Що відомо про наслідки атаки по Кривому Рогу?

Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно,

– зазначив Вілкул.

Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, з персоналу ніхто не постраждав, всі були в укритті.

Однак було поранено 17-річного хлопця – він отримав поранення у черевну порожнину. Його стан важкий, медики намагаються його врятувати.

Кілька районів міста залишилися без світла. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Вода в оселях, завдяки генераторам, поки є, але Вілкул попереджає, що скоро не буде.

Виникли також пожежі, працюють пожежники.