П'ятеро дітей залишаються в лікарнях після удару по Кривому Рогу: в якому стані постраждалі

Росія 4 квітня цинічно вдарила ракетою по дитячому майданчику в Кривому Розі. П'ятеро дітей досі перебувають в лікарні.

Четверо з них наразі у важкому стані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

Дивіться також Місце російського удару в Кривому Розі відвідали 32 іноземні дипломати

Що відомо про стан постраждалих внаслідок російського удару

За даними видання, 8-річному Матвію довелося ампутувати руку. Близькі родини планують робити збір коштів на протез для хлопчика.

Афіні, якій лише 3 роки, зробили операцію та дістали уламок з голови. Стан 4-річного Ярчика вдалося стабілізувати, йому провели реконструкційну операцію. Наразі є позитивна динаміка.

Окрім цього, у стаціонарі також перебуває 16 дорослих, які постраждали через російський удар по Кривому Розі.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу балістичною ракетою 4 квітня загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Окрім цього, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Зазначимо, що ракета влучила в житловий мікрорайон. Поранень зазнали понад 70 людей, найменшому постраждалому лише 3 місяці.