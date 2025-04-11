П'ятеро дітей залишаються в лікарнях після удару по Кривому Рогу: в якому стані постраждалі
- П'ятеро дітей залишаються в лікарнях після ракетного удару по Кривому Рогу; четверо з них у важкому стані, зокрема 8-річний Матвій, якому ампутували руку.
- Окрім дітей, у лікарнях також перебуває 16 дорослих, які постраждали внаслідок російського удару.
Росія 4 квітня цинічно вдарила ракетою по дитячому майданчику в Кривому Розі. П'ятеро дітей досі перебувають в лікарні.
Четверо з них наразі у важкому стані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".
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Що відомо про стан постраждалих внаслідок російського удару
За даними видання, 8-річному Матвію довелося ампутувати руку. Близькі родини планують робити збір коштів на протез для хлопчика.
Афіні, якій лише 3 роки, зробили операцію та дістали уламок з голови. Стан 4-річного Ярчика вдалося стабілізувати, йому провели реконструкційну операцію. Наразі є позитивна динаміка.
Окрім цього, у стаціонарі також перебуває 16 дорослих, які постраждали через російський удар по Кривому Розі.
Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу балістичною ракетою 4 квітня загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Окрім цього, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Зазначимо, що ракета влучила в житловий мікрорайон. Поранень зазнали понад 70 людей, найменшому постраждалому лише 3 місяці.