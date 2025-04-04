Цинічна атака на Кривий Ріг: окупанти вдарили поруч з дитячим майданчиком

Росія 4 квітня завдала ракетного удару по Кривому Розі. Приліт стався у центрі житлового району – поруч з дитячим майданчиком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Важливо Росія вдарила балістикою по Кривому Розі: у місті багато загиблих, серед них – діти

Росія вдарила поруч з дитячим майданчиком

Надвечір 4 квітня російська армія завдала цинічного ракетного удару по Кривому Розі. Під атакою опинився житловий район міста.

Ба більше, росіяни свідомо завдали удару поруч з дитячим майданчиком. На жаль, унаслідок атаки загинуло багато дітей. Станом на 20:25 відомо про щонайменше 6 загиблих неповнолітніх. Загалом загинуло 14 осіб, ще понад 50 – отримали поранення.

Місцеві ЗМІ також показали моторошні кадри з місця атаки. Так, "Свої. Кривий Ріг" опублікували відео, на якому зафіксовані перші секунди після вибуху. За кадром чути крик наляканих дітей.

Діти кричать після вибуху поруч з майданчиком: дивіться відео

На іншому відео, яке опублікували "Перший міський. Кривий Ріг" видно, що пожежа почалася біля дитячого майданчика.

Росія вдарила поруч з дитячим майданчиком: дивіться відео (Увага! Присутній чутливий контент, 18+)

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що росіяни свідомо намагалися вбити якомога більше людей, адже вдарили по Кривому Розі касетною балістичною ракетою, попередньо – "Іскандером".

Станом на зараз у місті ще встановлюють наслідки ракетного удару. Нині у Кривому Розі спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки. Також зафіксовані загоряння у гаражах та автівках.

Після атаки у місті розгорнули штаб допомоги постраждалим.