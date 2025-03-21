В якому стані поранені внаслідок атаки "Шахедами" на Кропивницький

У ніч на 20 березня Росія масовано атакувала Кропивницький ударними безпілотниками. Тоді в місті пролунало близько 30 вибухів.

Внаслідок цієї атаки постраждало 14 людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіровоградську ОВА.

Дивіться також "Приліт! Ще один летить": у поліції показали масовану атаку дронів на Кропивницький

Що відомо про стан постраждалих через атаку

За даними директора департаменту охорони здоров'я Олега Рибальченка, під час російської атаки служба екстреної медичної допомоги отримала 6 одночасних звернень. Через вибух на Кіровоградщині було залучено 4 медичні бригади.

Впродовж ночі медичну допомогу надали 14 постраждалим, половина з них – діти. Трьох постраждалих довелося госпіталізувати. Серед них чоловіка віком 49 років у важкому стані. Наразі він перебуває в реанімації з великим обсягом опіків, а комбінована травма ускладнюється наявністю множинних переломів.

На сьогодні стан чоловіка стабілізувався. Але обсяги ураження не дозволяють говорити про якісь певні чіткі прогнози. Дві людини були госпіталізовані в лікарню швидкої медичної допомоги. Це подружня пара. В них були множинні пошкодження,

– повідомляє Рибальченко.

Він додає, що чоловіка та жінку прооперували та перевели на стаціонар. Іншим постраждалим допомогу надали амбулаторно.

Зазначимо, що ця атака на Кропивницький стала наймасованішою за час війни. Тоді Росія вдарила по місту щонайменше 21 безпілотником. Внаслідок атаки 14 людей постраждало, пошкоджено житлові будинки у приватному секторі та багатоповерхівки.