Сили оборони та СБУ 25 листопада уразили Куйбишевський і Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. На обох підприємствах спалахнули пожежі після точних влучань по переробних установках.

Як повідомили в Службі безпеки України, спільна спецоперація з іншими складовими Сил оборони була спрямована на перекриття логістики постачання пального окупаційним військам та підрив економіки агресора.

Які наслідки ударів

На Куйбишевському нафтопереробному заводі зафіксували займання одразу на кількох виробничих ділянках. Точні влучання припали на технологічні установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установку риформінгу і 2 резервуари. Це підприємство належить до структури Роснефть і переробляє приблизно 7 мільйонів тонн сировини щороку.

Масштабна пожежа після ударів спалахнула і на території Сизранського НПЗ. За попередніми даними, на заводі уражено установки первинної переробки АВТ-6, блоки очистки сірки, каталітичного риформінгу, гідроочистки та ізомеризації, а також 2 резервуари.

Потужність цього об'єкта становить від 8,5 до 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виготовляє автомобільний бензин, дизельне пальне й авіаційний гас, які регулярно відвантажували підрозділам російської армії.

Як розповіли у Fire Point, об'єкти уразили за допомогою БпЛА FP-1.

Тим часом, як додали у Генштабі, на Ростовщині вже рахують збитки попередніх ударів. Новошахтинський НПЗ, уражений 23 листопада, зупинив роботу. В Азові після ураження 16 листопада на нафтобазі ТОВ "Флеш Енерджі" знищено два резервуари та пошкоджено ще чотири, а на нафтобазі "Азовська-3" – знищено чотири резервуари та пошкоджено ще п'ять.

В СБУ наголосили, що виведення з ладу таких заводів безпосередньо впливає на спроможність Кремля забезпечувати фронт.

СБУ разом із Силами оборони продовжує системно знижувати військово-економічний потенціал Росії. Ураження нафтопереробних заводів безпосередньо впливає на можливості ворога забезпечувати свою армію пальним та отримувати надприбутки від продажу нафти за кордон,

– зазначили представники відомства.

До слова, цієї ночі також на військовому аеродромі "Саваслейка" під вогневий удар могли потрапити 3 надзвукові винищувачі МіГ-31 та 2 фронтові бомбардувальники Су-34.