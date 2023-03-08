Швидко полагодити не вийде: Данілов заявив, що літак А-50 у Мачулищах серйозно пошкоджений

Напередодні Лукашенко таки визнав пошкодження літака ДРЛС А-50 у Мачулищах. Він похизувався, що повітряне судно скоро відремонтують. Але з цим не погоджується секретар РНБО Олексій Данілов.

Під час телемарафону він зауважив, що окупантам не вдасться швидко полагодити російський розвідувальний літак, передає 24 Канал. За його словами, ДРЛС А-50 відновити до попереднього стану завадять зокрема санкції, накладені на Росію та Білорусь.

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Літак серйозно пошкоджений

Секретар РНБО зауважив, що російський літак ДРЛС А-50 зазнав серйозних пошкоджень. Він також підкреслив, що наразі повітряне судно у неробочому стані. Зауважимо, що раніше експерти припускали, чому цей літак транспортували до Росії на незвично низькій висоті. Пояснювали це запобіганням розгерметизації салону.

У Мачулищах сталася "річ" із літаком Росії, який наводив на наші міста ракети. Завдяки цьому літаку вони вбивали наших дітей та жінок, атакували цивільне населення. Білоруські партизани, за нашою інформацією, пошкодили досить потужно цей літак. Він сьогодні не у справному стані,

– підкреслив Данілов.

Він також заперечив заяву Лукашенка про те, що повітряне судно вдасться дуже швидко відремонтувати. Секретар РНБО нагадав, що Росія та Білорусь під санкціями. Тож цей процес може зайняти у ворога чимало часу.

Що стосується самої реакції Лукашенка, то її він вважає неадекватною. Ті закиди, які він робив у бік президента Володимира Зеленського, – абсолютно некоректні. Водночас Данілов зауважив, що останнім часом поведінка диктатора з Білорусі "трохи починає дивувати".

Данілов додав, що ми спостерігатимемо за тим, як розгортатимуться події. Він підкреслив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. І наголосив на тому, що сьогодні питання лише часу, "коли буде наша перемога".

Якими були вигадки Лукашенка