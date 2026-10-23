Дрони вдарили по окупованому Луганську: під прицілом – об'єкти зв'язку
Окупантам у ніч на 23 жовтня знову не спалося. Цього разу масованої атаки ударних дронів зазнав окупований Луганськ.
Про це пише Exilenova+.
Що відомо про атаку на Луганськ
Вибухи пролунали у Луганську близько 4 ранку.
Монітори пишуть, що, ймовірно, під прицілом були об'єкти зв'язку. Після атаки у частині міста зник зв'язок, а також почалися перебої з електропостачанням.
Місцеві ділилися відео із моментом удару по інфраструктурі поблизу вежі зв'язку.
Окупаційна влада наслідки атаки не коментувала.
Атака на Луганськ: дивіться відео
Нагадаємо, що 21 – 22 жовтня підрозділами Сил оборони України було уражено станцію радіоелектронної боротьби у районі населеного пункту Гулевка Брянської області, командно-спостережний пункт підрозділу у районі населеного пункту Вишневе Запорізької області, пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області, а ще склад матеріально-технічних засобів в районі населеного пункту Золотарівка на Луганщині.