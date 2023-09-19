Патрульні одразу вирушили на місце події, адже під завалами опинилися люди. Також існувала загроза повторних ударів безпілотниками, тож часу на роздуми не було.

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Як патрульні розбирали завали

Під час ранкової атаки на Львів патрульні 2-го батальйону одразу вирушили на місце вибуху. Там під завалами опинилися люди.

Оскільки загроза повторних ударів тривала, часу на роздуми не було: правоохоронці почали розбирати завали разом з небайдужими громадянами.

Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій, під якими були жінка та чоловік. Невдовзі їх вдалося вивільнити,

– повідомили у поліції.

Тоді з-під завалів дістали 26-річного чоловіка, якого госпіталізували до лікарні, а також 29-річну жінку, яка відмовилася від шпиталізації.

На жаль, згодом рятувальники ДСНС дістали ще тіло загиблого чоловіка. Також ще один чоловік травмований.

Правоохоронці зазначили, що на місці події працювали усі необхідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.

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