Патрульные сразу отправились на место происшествия, ведь под завалами оказались люди. Также существовала угроза повторных ударов беспилотниками, так что времени на раздумия не было.

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Как патрульные разбирали завалы

Во время утренней атаки на Львов патрульные 2 батальона сразу отправились на место взрыва. Там под завалами оказались люди.

Поскольку угроза повторных ударов продолжалась, времени на размышления не было: стражи порядка начали разбирать завалы вместе с неравнодушными гражданами.

Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалко немедленно присоединились к неравнодушным гражданам и начали отвергать обломки бетона и других конструкций, под которыми были женщина и мужчина. Вскоре их удалось высвободить,

– сообщили в полиции.

Тогда из-под завалов достали 26-летнего мужчину, которого госпитализировали в больницу, а также 29-летнюю женщину, которая отказалась от госпитализации.

К сожалению, позже спасатели ГСЧС достали еще тело погибшего мужчины. Также еще один мужчина травмирован.

Правоохранители отметили, что на месте происшествия работали все необходимые службы, которые ликвидировали последствия обстрелов.

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