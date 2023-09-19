Патрульные сразу отправились на место происшествия, ведь под завалами оказались люди. Также существовала угроза повторных ударов беспилотниками, так что времени на раздумия не было.
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Как патрульные разбирали завалы
Во время утренней атаки на Львов патрульные 2 батальона сразу отправились на место взрыва. Там под завалами оказались люди.
Поскольку угроза повторных ударов продолжалась, времени на размышления не было: стражи порядка начали разбирать завалы вместе с неравнодушными гражданами.
Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалко немедленно присоединились к неравнодушным гражданам и начали отвергать обломки бетона и других конструкций, под которыми были женщина и мужчина. Вскоре их удалось высвободить,
– сообщили в полиции.
Тогда из-под завалов достали 26-летнего мужчину, которого госпитализировали в больницу, а также 29-летнюю женщину, которая отказалась от госпитализации.
К сожалению, позже спасатели ГСЧС достали еще тело погибшего мужчины. Также еще один мужчина травмирован.
Правоохранители отметили, что на месте происшествия работали все необходимые службы, которые ликвидировали последствия обстрелов.
Первые минуты после атаки по Львову: смотрите видео
Оккупанты попали в гуманитарные составы
- Ночью 19 сентября россияне атаковали Львов "Шахедами". В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий возник пожар 3-х складских зданий на площади 9 тысяч 450 кв.м.
- Впоследствии стало известно, что россияне попали в складское помещение неправительственной организации "Каритас-Спес" – на складе было около 300 тонн гуманитарных грузов и гуманитарный транспорт. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что как раз перед атакой "Каритас-Спес" получили новую партию гуманитарной помощи, которую должны были отправить по Украине: теплые вещи, одежда, обувь, генераторы.
- Кроме состава "Каритас-Спес", оккупанты попали в склады с окнами и бытовой химией.
- Позже выяснилось, что россияне попали по заводу по изготовлению окон польской компании Fakro. На складе было две тысячи окон и одно такое окно стоит тысячу злотых, то есть убытки товара на два миллиона злотых. Если включить стоимость помещения, то выходит 10 миллионов злотых.