Цілилися в критичні об’єкти, поруч були люди, – Кім про нинішній удар по Миколаєву

Окупанти завдали удару по Миколаєву удень 10 жовтня. Вони атакували місто за допомогою двох балістичних ракет.

Ціллю атаки стала критична інфраструктура міста. Про це в етері телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: помер 26-річний хлопець, жертв уже 8

Що відомо про удар по Миколаєву

Кім розповів, що по Миколаєву завдали удару двома балістичними ракетами.

Цілились вони (росіяни – 24 Канал) в критичну інфраструктуру. Поруч були люди та приватні будинки,

– розповів голова ОВА.

Наразі наслідки російської атаки ліквідовують комунальні служби. Кім додав, що внаслідок обстрілу дві жінки зазнали легких поранень. Їм було надано допомогу амбулаторно.

Голова ОВА також висловив вдячність поліції, яка оперативно в кількахвилинний інтервал між обстрілами змогла відвести людей.

"Щодо пошкоджень наразі я маю уточнити, що я можу казати, а що ні. Вони зруйнували там будівлі та шматок обладнання. Я не знаю, який це матиме вплив, але розумію, що це критична інфраструктура і вони туди били навмисне. Але на зараз детальну інформацію я не дам, тому що хочу обговорити, як це подати правильно, щоб не нашкодити", – зазначив Кім.