Росіяни ударили ракетами по інфраструктурному об’єкту в Миколаєві

Росіяни атакували Миколаїв увечері 4 жовтня. Під ударом опинився інфраструктурний об'єкт міста.

На щастя, чергова атака на Миколаїв минулася без постраждалих. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Що відомо про атаку на Миколаїв

Вранці 5 жовтня Кім повідомив, що росіяни атакували інфраструктурний об'єкт у Миколаєві.

Учора, 4 жовтня, близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв,

– йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що за попередньою інформацією, окупанти атакували ракетами типу Х-59/Х-69. На щастя, минулося без постраждалих.

Він також повідомив, що удень, 4 жовтня, о 14:15 росіяни атакували Галицинівську громаду з артилерійського озброєння. Удар прийшовся по відкритій території.

До слова, у ніч проти 5 жовтня росіяни випустили по Україні 13 "Шахедів" та кілька ракет. Збити вдалося 3 ударні БпЛА, решта були локаційно втрачені на півдні країни.