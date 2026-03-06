Укр Рус
6 березня, 18:56
2

Росія тероризувала Миколаїв "Шахедами": є постраждалі

Софія Рожик
Основні тези
  • 6 березня "Шахеди" атакували Миколаїв, поранено трьох мирних мешканців, з яких двох госпіталізували.
  • Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа.

Вдень 6 березня "Шахеди" атакували Миколаїв. На жаль, травмувалося троє мирних мешканців.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС.

Які наслідки атаки на Миколаїв?

Унаслідок атаки на Миколаїв пошкоджено приватний будинок. Була пожежа у господарчій будівлі, спалахнула також газова труба та сміття. 

Рятувальники ліквідували пожежу. А місце удару додатково обстежили піротехніки та хіміки ДСНС.

Поранення отримали троє чоловіків – 19, 23 та 42 років. 

Двох постраждалих госпіталізовано, третьому – допомога була надана на місці,
– повідомив Кім.

Нагадаємо, що 4 березня "Шахеди" атакували поїзд у Миколаєві, постраждала одна людини. А за день до цього безпілотник намагався атакувати ще один пасажирський потяг Дніпро – Ковель, але влучив за кілька метрів від локомотива.

Атака на Миколаїв 6 березня: дивіться відео

 

 

Наслідки атаки 6 березня