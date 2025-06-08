На Миколаївщині ворог ударив по підприємству: там спалахнула масштабна пожежа

Російська армія в ніч на 8 червня атакувала Миколаївську область. Внаслідок цього там спалахнула масштабна пожежа у складському приміщенні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки ворожої атаки на Миколаївщину

У ДСНС розповіли, що 8 червня зранку ворог атакував Костянтинівську громаду у Миколаївській області.

Внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, пошкоджено сільськогосподарську техніку,

– наголосили рятувальники.

Наслідки ворожого обстрілу у Миколаївській області 8 червня / Фото ДСНС

Станом на 07:45 пожежу було локалізовано на площі 2 000 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила.

До слова, вночі 8 червня російська армія атакувала Україну 49 ударними дронами типу "Шахед", а також протикорабельною ракетою "Онікс" та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Сили ППО знешкодили 40 ворожих безпілотників: 22 ворожі повітряні цілі було збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/заглушені РЕБ.