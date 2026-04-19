Росія вдарила БпЛА по Миколаївщині: які наслідки атаки

Російські військові вкотре обстріляли безпілотниками українські міста. В ніч на 19 квітня окупанти вдарили дронами по Миколаївщині.

Вночі ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Шахед 131/136". Про це повідомили у Миколаївській ОДА.

Які наслідки ворожої атаки на Миколаївщину?

Внаслідок російської атаки безпілотниками падіння уламків зафіксували в Миколаївській області. На місці виникла пожежа.

Також начальник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що через падіння уламків було пошкоджено техніку на території об'єкта транспортної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

В ніч проти 19 квітня на Миколаївщині сили ППО збили та подавили 8 ударних БпЛА типу "Шахед", а також безпілотників-імітаторів різних типів.

До уваги! Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що Путін розраховує на час до переговорів і продовжує обстріли українського цивільного населення, сподіваючись, що Трамп не звертатиме уваги. За його словами, коли пройдуть переговори та відбудеться зупинення активної фази війни, він не зможе вбивати в такому обсязі.

Що ще відомо про атаку Росії в ніч на 19 квітня?