Зростаючий ризик для Росії: BBC проаналізувала, як морські дрони змінюють хід війни

Україна у війні проти Росії активно використовує морські дрони. Вони дозволяють завдавати серйозних втрат ворогові та впливають на хід війни.

Власне, журналісти проаналізували, як використання морських дронів змінює хід війни. Оглядачі зазначають, що це нова форма морських технологій, яка набирає обертів.

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Вплив морських дронів на війну

Розгортання Україною морських дронів за відносно невеликих витрат знаменує собою нову еру морської війни. На думку деяких аналітиків, ця тактика становить все більший ризик для Росії,

– наголошують у виданні.

Оглядачі пишуть, що морські дрони важче виявляти на радарах, якщо порівнювати з військово-морськими суднами. А все тому, що вони рухаються низько над водою та не надто сильно шумлять.

У виданні пишуть, що Україна не має значного Військово-морського флоту. Водночас морські дрони змогли зупинити Росію, яка планувала встановити повний контроль над Чорним морем. Відповідну думку озвучила професор Норвезького інституту оборонних досліджень Катажина Зиск.

Атака на військово-морську базу у Севастополі у жовтні 2022 року стала першим у світі випадком, коли використовували як морські, так і повітряні дрони.

Журналісти посилаються на дані GeoConfirmed. Це організація, яка аналізує супутникові та інші відкриті зображення. Згідно з наявними відомостями, внаслідок атаки пошкоджень зазнали щонайменше три російські судна. Відтоді Росія суттєво посилила оборону навколо бази.

Згадують журналісти також випадок, який був у вересня у Севастополі. Після атаки поранень зазнали 24 окупанти. А саму атаку здійснили три безпілотні катери, стверджували росіяни.

Зиск вважає, що морські дрони потребують удосконалення. Водночас наголошує на тому, що українська стратегія привернула міжнародну увагу та "підштовхує інші військово-морські сили до розробки подібних систем і практики їх застосування".

Зауважимо, що Україна ефективно використовує не лише морські дрони. Так, у ніч проти 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Під час неї вдалося знищити російський комплекс ППО "Тріумф", який коштує 1,2 мільярда доларів. Для цього використали дрони та ракети "Нептун".