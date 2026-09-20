З'явились супутникові фото Московського НПЗ: які наслідки удару ЗСУ

В ніч на 20 вересня Сили оборони України атакували Росію безпілотниками та ракетами. Під ударом також опинилась Москва, де українські захисники уразили важливий об'єкт ворога.

Йдеться про Московський НПЗ. OSINT-канали опублікували відповідні кадри з супутників.

Що видно на фото?

Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові успішно уразили нафтопереробний завод "Газпромнефть-Московский НПЗ". Об'єкт розташований у столиці країни-агресорки у районі Капотня. На території об'єкта зафіксували масштабну пожежу.

Зверніть увагу! "Газпромнефть-Московский НПЗ" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність заводу становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство здійснює переробку нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію.

У Генеральному штабі підкреслили, що завод забезпечує потреби збройних сил ворога.

Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу Росії,

– наголосило військове керівництво.

Телеграм-канали зазначають, що в результаті удару пошкоджені всі потужності первинної переробки, а також установка вторинної переробки. Вони пишуть, що горить установка АВТ-6 потужністю 7,8 мільйона тонн на рік та комплексна установка переробки нафти (КУПН) потужністю 6,86 мільйона тонн на рік.



Супутникові кадри Московського НПЗ / Фото Exilenova+

За даними OSINT-каналів, якщо вдасться вивести з ладу обидві установки – завод повністю зупиниться. Також уражена важлива установка ізомерізації, яка необхідна для виробництва АИ-92/95. Телеграм-канали стверджують, що КУПН дуже сильно постраждала. АВТ-6 також була під обстрілом.



Наслідки українських ударів / Фото Dnipro Osint (Гарбуз)

Володимир Зеленський розповів, що для прориву російської протиповітряної оборони військові застосували цілий арсенал безпілотників. Серед них були відомі "Паляниця" та "Лютий", а також нові розробки: "Фламінго", "Січень" і Pelican. Окрім заводу в столиці, українські БпЛА також успішно відпрацювали по підприємству у Воронезькій області та військових складах у Раменському районі Підмосков'я.