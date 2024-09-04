Ціни ростуть: наскільки серйозні наслідки атаки на Московський НПЗ

Атака по Московському НПЗ виявилася дійсно потужною. Це один з великих та сучасних нафтопереробних заводів, який важливий для Москви.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що, судячи з відео, вдалося влучити саме у виробниче обладнання. Це була дійсно вдала атака.

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Чим важливий Московський НПЗ

Як наголосив Мілов, саме цей завод є основним постачальником нафтопродуктів до Москви. Упродовж останнього часу підприємство проходило модернізацію.

Там висока глибина переробки. Високий вихід світлих нафтопродуктів. Думаю, що це може серйозну проблему створити. Тим паче що минулого тижня була пожежа на Омському нафтопереробному заводі. А це найсучасніший такий завод в Росії. Там можуть мати великі проблеми,

– сказав Мілов.

Не варто забувати, що деяке обладнання саме по собі ламається. Росіяни не можуть просто так його замінити через санкції. Усі такі речі поступово впливають на російську економіку. До прикладу, там зросли ціни на високооктановий бензин А-98.

З початку серпня на А-98 зросли ціни на 3 рублі за літр. А з початку року – на більш ніж 7 рублів за літр. Це також свідчить про те, що у них не виходить ремонтувати установки, які виготовляють такий бензин,

– зауважив Мілов.