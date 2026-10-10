Колапс у небі над Москвою: через атаку дронів затримано понад 300 рейсів
Російську столицю вночі масовано атакували ударні безпілотники та невідомі повітряні кулі. Через це повністю зупинилася робота головних московських аеропортів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Яка ситуація в московських аеропортах?
Моніторингові канали зафіксували затримку близько авіарейсів у Внуково, Домодєдово та Шереметьєво. Зокрема, у Внуково таких рейсів понад 100, у Шереметьєво – близько 80, а в Домодєдово – кілька десятків.
У московських аеропортах затримуються сотні рейсів: дивіться відео
Російські медіа вже скаржаться, що цей нічний наліт став одним із найбільших за останні кілька років. За словами мера Москви Сергія Собяніна, з вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня в напрямку Московського регіону летіли 403 безпілотники. Більшість із них перехопили на віддаленні від столиці, ще 25 знищили на підльоті до Москви.
Через наліт дронів на російську столицю в аеропортах колапс: дивіться відео
Окрім ударних дронів, у небі над ворожою столицею помітили також невідомі повітряні кулі. Через таку масовану присутність об'єктів у повітрі головні летовища Москви виявилися повністю паралізованими.
За даними Росавіації, станом на 8:50 обмеження скасували, однак розклад рейсів і далі коригують.
Росіяни не очікували такої ситуації на летовищах: дивіться відео
Нагадаємо, що напередодні, 9 жовтня, у Москві вже лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона. Тоді місцеві жителі також фіксували в небі повітряні кулі з підвішеними об'єктами, через що довелося скасувати близько 150 рейсів.
А кількома днями раніше, 6 жовтня, понад сотня безпілотників атакувала Московську область, спричинивши масштабну пожежу на стратегічній нафтобазі "Володарська".