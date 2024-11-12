У ЦПД підтвердили атаку на нафтобазу на Бєлгородщині і показали відео потужного влучання
Мешканці Бєлгородської області вночі 12 листопада прокинулися від потужних вибухів. Російська влада одразу поскаржилася на влучання по нафтобазі.
Атаку підтвердили у Центрі протидії дезінформації та показали відео влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис глави ЦПД Андрія Коваленка.
Дивіться також У Ростові яскраво вибухнув трансформатор: частина міста без світла
Відео атаки на нафтобазу на Бєлгородщині
Окупанти розповіли, що нафтобазу атакували дрони.
За словами губернатора Бєлгородщини Гладкова, влучання було приблизно о 2:00. Під прицілом була нафтобаза на території Старооскольського міського округу.
На кадрах опублікованих Андрієм Коваленком видно момент влучання та потужний вибух.
Російська влада стверджує, що унаслідок вибуху один з резервуарів спалахнув, а пожежу уже нібито ліквідували. Постраждалих традиційно "немає".
Момент атаки на нафтобазу у Бєлгородській області: дивіться відео