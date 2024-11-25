У Калузі безпілотники могли пошкодити одразу 4 резервуари з паливом, – ЗМІ
В ніч на 25 листопада безпілотники атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у Росії. Внаслідок атаки дронів були пошкоджені 4 резервуари з паливом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Варто зазначити, що нафтобаза в Калузі розташована за понад 300 кілометрів від кордону Росії з Україною.
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Які наслідки атаки на нафтобазу в Калузі
Російські журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють, що щонайменше 8 безпілотників у ніч з 24 на 25 листопада атакували нафтобазу АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе в Калузі.
За даними ЗМІ, внаслідок атаки БпЛА були пошкоджені 4 нафтоналивні резервуари.
Ушкодження отримали 4 резервуари з паливом, виникла пожежа. Постраждалих немає,
– йдеться в повідомленні.
Раніше в ГУР Міноборони повідомляли, що близько 00:30 внаслідок ударів дронів-камікадзе на нафтобазі сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.
Нагадаємо, вночі 25 листопада ГУР спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів російської армії. Ударили зокрема по Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.