У Калузі безпілотники могли пошкодити одразу 4 резервуари з паливом, – ЗМІ

В ніч на 25 листопада безпілотники атакували нафтобазу "Калуганафтопродукт" у Росії. Внаслідок атаки дронів були пошкоджені 4 резервуари з паливом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Варто зазначити, що нафтобаза в Калузі розташована за понад 300 кілометрів від кордону Росії з Україною.

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Які наслідки атаки на нафтобазу в Калузі

Російські журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють, що щонайменше 8 безпілотників у ніч з 24 на 25 листопада атакували нафтобазу АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе в Калузі.

За даними ЗМІ, внаслідок атаки БпЛА були пошкоджені 4 нафтоналивні резервуари.

Ушкодження отримали 4 резервуари з паливом, виникла пожежа. Постраждалих немає,

– йдеться в повідомленні.

Раніше в ГУР Міноборони повідомляли, що близько 00:30 внаслідок ударів дронів-камікадзе на нафтобазі сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.

Нагадаємо, вночі 25 листопада ГУР спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів російської армії. Ударили зокрема по Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.