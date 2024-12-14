Момент атаки безпілотників на нафтобазу в Орлі потрапив на відео: "гарячі" кадри

Ворожа нафтобаза у російському Орлі, радше за все, потрапила під удар безпілотників пізно ввечері 13 грудня. У мережі поширюють кадри пожежі на одному з об'єктів у цьому регіоні.

На відео вдалося зафіксувати момент атаки на об'єкт противника, передає 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Момент атаки потрапив на відео

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив атаку БпЛА та заявив про загоряння палива на об'єкті інфраструктури. Водночас у мережі поширюють кадри пожежі на об'єкті та момент удару по російському об'єкту.

Момент атаки на нафтобазу в Орлі: дивіться на відео (Увага! Нецензурна лексика)

За його словами, уламками збитих безпілотників пошкоджено скління кількох приватних будинків. Оперативні служби знаходяться на місці та вживають заходів щодо ліквідації пожежі, однак загоряння на місці триває.

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За попередньою інформацією від місцевої влади, жертв чи постраждалих немає. До слова, у мережі припускали, що під удар могла потрапити нафтобаза "Сталевий Кінь".