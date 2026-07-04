Відстань – понад 850 кілометрів: Зеленський показав кадри влучання поблизу Петербурга

Українські далекобійні санкції 4 липня успішно відпрацювали по портовій інфраструктурі Росії поблизу Санкт-Петербурга. Під ударом опинився також Кронштадт у Ленінградській області.

Ураження ворожих об'єктів підтвердив президент Зеленський.

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Що відомо про удар по Росії?

Сили оборони атакували портову інфраструктуру, яка заробляє гроші для російської війни. Йдеться про термінал "Санкт-Петербург".

Це один із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та ключовий логістичний вузол експорту паливних ресурсів країни-агресорки.

Термінал використовується для приймання, зберігання та перевалки сирої нафти, світлих і темних нафтопродуктів, мазуту, дизельного пального та інших вантажів. Його пропускна здатність сягає приблизно 10 мільйонів тонн на рік.

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Також під ударом була важлива військова ціль – головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту Росії – Кронштадт. "Відстань від державного кордону України – понад 850 кілометрів", – наголосив Зеленський.

Цей об'єкт виконує функції базування, ремонту й технічного обслуговування бойових кораблів, а ще забезпечує контроль морських підходів до Санкт-Петербурга.

У Силах безпілотних систем, які відпрацювали по російських цілях, підкреслили, що "системні удари по об'єктах воєнної та ресурсної інфраструктури противника триватимуть доти, доки Росія продовжуватиме збройну агресію проти України".

До операції також долучилися бійці ГУР МО спільно з СБУ, ССО та іншими підрозділами Сил оборони.

Зазначимо, що 2 липня, після масованого обстрілу України, коли Київ став епіцентром удару, Володимир Зеленський пообіцяв відповісти Росії на атаки.

У Бєлгороді 4 липня було зафіксовано ураження ТЕЦ "Луч", після чого в окремих районах міста зникло електропостачання. Також повідомляється, що ракети типу "Фламінго" досягли території Чувашії.