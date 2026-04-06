Щонайменше 3 влучання: з'явилися нові деталі нічної атаки на нафтовий термінал "Шесхаріс"

У ніч на 6 квітня під атакою опинився нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську. Зафіксовано влучання по кількох об'єктах.

OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно" розповіли більше про цю атаку.

Що відомо про атаку на "Шесхаріс"?

Осінтери проаналізували опубліковані у медіа матеріали і дійшли висновку, що було влучання по трьох об'єктах нафтового терміналу.

До слова, моніторинговий канал "Exilenova+" заявляв про 4 точки горіння в порту Новоросійська, зауваживши, що одне з найбільш захищених місць Росії, було пробито за неповну ніч.

Перший із них – причал №1. Там сталося найбільш масштабне горіння через вилив нафти.

Розташування причалу №1: дивіться на карті





Було влучання й про причалу №2.

Причал №2: дивіться на карті

Третім місцем влучання стали вузли СВКН та запірна арматура трубопровідної системи, які контролюють роботу нафтоналивних причалів. Це вузлова інфраструктура, яка забезпечує комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами.

Третє місце влучання: дивіться на карті

Пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СИКН означає фактичну зупинку відвантаження,

– пояснили осінтери.

Зрозуміло, що це матиме економічні наслідки для окупантів. Почнеться пряме скорочення валютних надходжень від нафтового експорту, який є одним з основних джерел фінансування російської воєнної машини.

"Кожен день простою терміналу – це недоотримані мільйони доларів від продажу нафти", – зауважили у "КіберБорошні".

Влучання по нафтовому терміналу / Фото "КіберБорошна"

Інші деталі атаки