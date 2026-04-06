Щонайменше 3 влучання: з'явилися нові деталі нічної атаки на нафтовий термінал "Шесхаріс"
- Нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську зазнав влучань по трьох об'єктах, включаючи причали №1 і №2, а також вузли СВКН.
- Пошкодження на терміналі може привести до економічних наслідків, оскільки зупинка відвантаження нафти зменшить валютні надходження від її експорту.
У ніч на 6 квітня під атакою опинився нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську. Зафіксовано влучання по кількох об'єктах.
OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно" розповіли більше про цю атаку.
Що відомо про атаку на "Шесхаріс"?
Осінтери проаналізували опубліковані у медіа матеріали і дійшли висновку, що було влучання по трьох об'єктах нафтового терміналу.
До слова, моніторинговий канал "Exilenova+" заявляв про 4 точки горіння в порту Новоросійська, зауваживши, що одне з найбільш захищених місць Росії, було пробито за неповну ніч.
Перший із них – причал №1. Там сталося найбільш масштабне горіння через вилив нафти.
Було влучання й про причалу №2.
Третім місцем влучання стали вузли СВКН та запірна арматура трубопровідної системи, які контролюють роботу нафтоналивних причалів. Це вузлова інфраструктура, яка забезпечує комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами.
Пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СИКН означає фактичну зупинку відвантаження,
– пояснили осінтери.
Зрозуміло, що це матиме економічні наслідки для окупантів. Почнеться пряме скорочення валютних надходжень від нафтового експорту, який є одним з основних джерел фінансування російської воєнної машини.
"Кожен день простою терміналу – це недоотримані мільйони доларів від продажу нафти", – зауважили у "КіберБорошні".
Влучання по нафтовому терміналу / Фото "КіберБорошна"
Інші деталі атаки
Дрони почали масовано атакувати Новоросійськ пізно увечері 5 квітня. Розташований там "Шесхаріс" – один із найбільших нафтових терміналів Росії в Чорному морі.
Місцева влада підтвердила атаку і визнала падіння уламків БпЛА на території двох підприємств Новоросійська. А аналітики тим часом вказували на недолугу роботу російської "певео".
До слова, у ніч на 2 березня Сили оборони України уже били по нафтовому терміналу "Шесхаріс" та військово-морській базі "Новоросійськ" у Краснодарському краї. Тобі фіксували масштабну пожежу.
Тоді військовий оглядач Іван Тимочко у коментарі 24 Каналу зазначив, що активність бойових дій на Близькому Сході та вихід з ладу важливої нафтоналивної станції може дати можливість арабським країнам зайняти нішу на нафтовому ринку, з якої Росія випала.