Модернізація не спрацювала: яким "ноу-хау" росіяни хотіли захистити Слов'янський НПЗ

Ударні безпілотники атакували Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї Росії у ніч на 19 травня. Маріупольці виступали спонсорами "бавовни". Вони зафіксували додаткові укріплення, які робили окупанти, та передали інформацію для СБУ.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, українські дрони вдалося модернізувати, щоб вони завдали уражень по ворожому НПЗ.

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"Річ у тім, що попередній раз росіяни брати у сітку місткості, де зберігається пальне, де зберігається нафта. І наші люди це сфотографували, зафіксували, описали. Це дозволило модернізувати наші дрони для того, щоб вони попри це завдали уражень", – сказав він.

Як ворог провів модернізацію

Петро Андрющенко зазначив, що після того загарбники знову провели модернізацію. Там встановлені високі антени, обтягнуті сіткою. Ця сітка дуже тонка, її складно побачити.

Там високі антени. Вони їх обтягнули сіткою для того, щоб не прилітав дрон. Сітка дуже тонка, її складно побачити. Але наші люди сфотографували. Все це на початку травня було передано СБУ. Бачимо, що, напевно, модернізація знову прийшла. Знову прийшло ураження Слов'янського НПЗ,

– підкреслив радник мера.

На думку посадовця, велика помилка окупантів – не дозволити жителям Маріуполя евакуюватися з міста у цивілізований спосіб. Адже тепер вони розкидані по Росії та часто допомагають Україні.

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