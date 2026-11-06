"Тривожний дзвіночок": росіяни поскаржилися на масовану атаку українських роботів під Лиманом

Окупанти заявили про масштабну атаку українських наземних роботизованих комплексів на їхні позиції поблизу Лимана. Російські воєнкори вказали на "тривожний дзвіночок".

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Як українські військові застосували наземні дрони

Російські воєнкори визнали, що Україна розширює можливості наземних дронів і перетворює їх на повноцінну ударну силу.

За повідомленнями російських Z-каналів, в операції брали участь 28 НРК зі складу 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Зокрема, два комплекси були оснащені автоматичними гранатометами Mk-19, ще 18 мали по два протитанкові гранатомети AT-4. Інші вісім роботів використовували як дрони-камікадзе.

Російська сторона стверджує, що виявити роботизовану групу вдалося завдяки розвідці. Атаку нібито відбили за допомогою FPV-дронів і безпілотників зі скидами боєприпасів.

Водночас російські воєнкори назвали цей випадок тривожним сигналом. Вони визнали, що Україна поступово виводить війну наземних роботизованих систем на новий рівень.

Раніше українські військові переважно використовували НРК для логістики та інших завдань поблизу лінії фронту, щоб зменшити ризики для особового складу.

Тепер, як зазначають російські оглядачі, Україна випробовує їх як самостійний засіб ураження противника.

Такий підхід дає змогу виконувати бойові завдання без безпосередньої участі військових у штурмових групах.

Воєнкори злякалися українських НРК / Фото з мережі

Раніше військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, як операція "Вівальді" показала нові можливості наземних роботів.

Під час операції роботизовані платформи десантували з безпілотників. Раніше такі завдання виконували штурмовики, наражаючи себе на небезпеку.

За словами Мусієнка, надалі роботів можуть використовувати для утримання позицій і доставки боєприпасів. Це також потребуватиме змін у системі підготовки військових.