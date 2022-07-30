Як десятки снарядів летіли на житлові райони Нікополя: відео обстрілу

російські окупаційні війська в ніч проти 29 липня вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Як снаряди летіли на житлові райони Нікополя

Загарбники випустили до 80 снарядів. Лише напередодні на Нікополь полетіло до 40. В мережі з'явилося відео, на якому видно момент обстрілу. Його опублікував голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко.

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На опублікованих кадрах видно, як посеред ночі снаряди "прилетіли" по цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу почали виникати пожежі.

Дивіться момент "прильотів": відео

Атака 30 липня на Нікополь: коротко

Щодня російські військові завдають ударів по різних регіонах України. Сьогодні вночі кілька разів накрили Дніпропетровщину з "Градів". Вогонь направили на Нікополь та Червоногригорівську громаду.

Ворожа атака пошкодила 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Також руйнувань зазнали 2 місцевих підприємства, а ще пошкоджено пів десятка вантажівок. Крім того, вийшла з ладу електромережа. До 1 000 людей залишилися без світла.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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