У Росії прилетіло по Ленінградському НПЗ й аеродрому у Єйську: детонація тривала понад годину

Уночі проти 30 серпня під атакою опинився черговий НПЗ ворога. Йдеться про об'єкт у Кірішах Ленінградської області. Цим удар не обмежився – вибухи й вторинна детонація відбулися на аеродромі у Єйську.

Про це повідомляють місцеві. Тим часом моніторингові спільноти вже проаналізували атаки.

Що відомо про удар по НПЗ?

У Ленінградській області Росії повідомили про атаку на нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ), розташований у місті Кіріші.

Під прицілом – НПЗ: дивіться відео

Місцева влада повідомляла, що над регіоном нібито збили понад 30 дронів. При цьому, місцеві жителі заявили про приліт у районі підприємства.

Довідка. КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік, що відповідає приблизно 400 тисячам барелів на добу.



Атака на НПЗ у Кірішах / Зображення Exilenova+

За попередніми даними, зона ураження могла охопити район важливих виробничих установок, зокрема Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 та комплексу гідроочищення ЛЧ-24-9/2000. Підприємство повністю інтегроване у структуру російської нафтової компанії "Сургутнефтегаз". КІНЕФ вважається єдиним великим нафтопереробним заводом на північному заході Росії та входить до числа найбільших НПЗ країни.

Які подробиці атаки на аеродром?

У російському Єйську місцеві жителі повідомляють про атаку на військовий аеродром. Після удару там пролунали повторні вибухи, а детонація боєприпасів, за попередніми даними, тривала понад годину. NASA firms фіксує пожежу на аеродромі у Єйську / Зображення NASA firms

Слід зазначити, що аеродром у Єйську (Краснодарський край Росії) активно використовується російською авіацією у війні проти України. Зокрема, там базується та обслуговується військова й штурмова авіація.

Детонація на аеродромі: дивіться відео

Нагадаємо, що днями спецпризначенці СБУ атакували винищувач Ту-95МС на аеродромі в Енгельсі. У літака сильо пошкоджене праве крило.

За інформацією ГУР, на озброєнні російських Повітряно-космічних сил формально числилися 47 стратегічних бомбардувальників Ту-95, однак реально боєздатними були лише 38 машин. Крім того, Росія мала 15 літаків Ту-160, із яких справними вважалися 13.

Якщо Ту-95, уражений 28 серпня, справді зазнав пошкоджень, які унеможливлюють його подальше використання, кількість боєздатних літаків цього типу може скоротитися приблизно до 37.