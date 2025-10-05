Вночі біля російського НПЗ у Нижегородській області лунали вибухи та спалахнула пожежа
- У Нижегородській області дрони атакували завод "Лукойла", що призвело до масштабної пожежі в ніч на 5 жовтня.
- Нижегородський НПЗ "Лукойл" є одним із найбільших у Росії і здатний переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік.
"Добрі" дрони продовжують атакувати російські НПЗ. Масштабна пожежа спалахнула на заводі "Лукойла" у Нижегородській області у ніч на 5 жовтня.
Перед цим там пролунали численні вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про атаку на НПЗ в Кстово?
Нижегородський нафтопереробний завод "Лукойл" є одним із найбільших таких підприємств Росії і розташований у місті Кстово, що приблизно за 800 кілометрів від кордону з Україною.
Дрони його атакують уже щонайменше 4 раз з початку 2025 року.
Цього разу вибухи почали лунати приблизно о 2:30. Місцеві телеграм-канали писали про "дронову небезпеку", роботу "певео" та щонайменше 4 вибухи у промзоні.
Після них місцеві бачили у районі підприємства "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" полум'я та густий дим.
"Вночі на підльоті до промислової зони у Нижегородській області сили ППО успішно відбили атаку 5 БпЛА. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає, на місці падіння уламків працюють фахівці", – відзвітував губернатор Нікітін.
А пожежу, яку бачили місцеві, назвали "факельним горінням на одному із заводів у Кстові".
Ситуація у Кстово вночі: дивіться відео
До слова, цей НПЗ може переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Таким чином він є четвертим за величиною у Росії. Там виготовляють понад 50 найменувань нафтопродуктів: автомобільні, авіаційні та дизельні палива, нафтобітуми тощо.
Атаки на НПЗ Росії: останні новини
Вночі 4 жовтня ЗСУ уразили Кіриський нафтозавод, після чого там спалахнула пожежа. Річна потужність цього підприємства – 18,4 мільйона тонн нафти на рік.
За день до цього далекобійні дрони СБУ атакували НПЗ "Орськнафтооргсинтез" в Орську, а це за 1400 кілометрів від України.
А 30 вересня був під атакою НПЗ у Волгограді. Безпілотники туди навідуються уже не вперше.