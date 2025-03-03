Окупанти заявляють про удар: під Ростовом чути вибухи, може горіти нафтобаза

Увечері у понеділок, 3 березня, росіяни повідомили про вибухи у Ростовській області через нібито атаку БпЛА. Оприлюднили інформацію про пожежу на території нафтобази у Чортківському районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Зауважимо, що росіяни також заявляють про роботу протиповітряної оборони по безпілотниках. Також публікують кадри зі спалахами.

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Що відомо про атаку на об'єкт

Увечері на території Ростовської області оголосили про небезпеку через нібито безпілотні літальні апарати. За даними місцевої влади, так звана "пво" відбивала атаку біля Новошахтинська. Пізніше телеграм-канали повідомили про атаку на нафтобазу у Чортково.

Під Ростовом атакували об'єкт: дивіться відео

Згідно з оприлюдненою інформацією від губернатора області, там чули вибухи, після чого з'явилися повідомлення про загоряння на ворожому об'єкті. За попередніми даними, загиблих та постраждалих внаслідок цього немає.

Персонал нафтобази було евакуйовано, постраждалих, попередньо, немає. На місці знаходяться пожежники, вони почали гасити, проте через сильний вогонь зробити це поки важко,

– ідеться у повідомленні росЗМІ.

Росіяни публікують кадри спалахів: дивіться відео

Зауважимо, що самі росіяни у мережі також підтверджують інформацію про пожежу на НПЗ.

Росіяни скаржаться на атаку по НПЗ / Скриншоти Петра Андрющенка

Нагадаємо, нещодавно дрони атакували порт в Туапсе у Краснодарському краї. Це ключовий вантажний морський порт держави-терористки на Чорному морі. Там розташований один із найбільших у Росії нафтоналивних терміналів. У регіоні під час нічної атаки чули щонайменше 40 вибухів.