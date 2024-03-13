Росіяни стояли і милувалися видовищем: на відео потрапив момент атаки нафтозаводу у Рязані

Нафтозавод у Рязані зазнав атаки безпілотниками. Сталося це зранку 13 березня. І турботливі росіяни дозволили нам побачити, як дрон результативно влучає у ціль.

Відповідні ролики місцеві мешканці активно викладали у мережу. На них можна побачити, як безпілотник кружляє біля нафтозаводу, після чого влучає в один з його об'єктів, що супроводжується вибухом.

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Літак, літав і влучив

Епічно спостерігати за тим, як місцеві мешканці стоять на вулиці ледь не з роззявленими ротами і спостерігають за польотом безпілотника. Дрон акуратно залітає над територією нафтозаводу у Рязані, після чого різко йде на зниження та влучає. Кажуть, що "Рязаньнафтопродукт" атакували три безпілотники. І що вони влучили у дві установки з переробки.

Росіяни дивляться, як безпілотник летить на нафтозавод у Рязані: дивіться відео

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Звернімо увагу, що про атаку нафтозаводу почали повідомляти самі місцеві мешканці. Станом на 6 ранку по Києву місцева влада вирішила замовчувати те, що відбувається у регіоні. Тим часом телеграм-канали сповіщали про те, що спалахнула пожежа і в небо здіймається густий дим.

Власне, мешканці бідкалися на те, що по підприємству вдарили трьома дронами-камікадзе. Сама атака сталася зранку. Очевидці фільмували безпілотники у небі як над Рязанню, так і над областю.

РосЗМІ писали, що під атаку безпілотників потрапило АТ "Рязаньнафтопродукт". За наявною інформацією, безпілотник влучав в установку з первинної переробки нафтопродуктів. І що внаслідок цього постраждали двоє людей.

Писали також, що внаслідок атаки нафтозаводу у Рязані спалахнула пожежа на площі 200 квадратних метрів. І що постраждалим надавали медичну допомогу, після чого їх госпіталізували.

Звернімо увагу, що російське міноборони пізніше почало хизуватися буцімто успішною своєю роботою. Запевняли, що вночі та зранку 13 березня буцімто запобігли 58 атакам із застосуванням безпілотників.

Мовляв, 11 вдалося збити над Бєлгородською областю, 8 – над Брянською, 29 – над Воронезькою, 8 – над Курською, 1 – над Ленінградською та 1 над Рязанською.

Можемо припустити, що Рязанську атакували щонайменше 4 безпілотники, якщо три з них влучили у нафтозавод. До слова, місцева влада хизувалася, що буцімто збила понад 30 дронів. Як завжди, не можуть домовитися і видавати бодай однакові цифри, коли нахабно брешуть.