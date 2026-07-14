Дрони подолали 1400 кілометрів і влаштували "бах" на великому НПЗ у Салаваті: вибухові кадри

Вранці українські дрони атакували НПЗ у російському Башкортостані. Місцеві заявлять про прильоти і вибухи і діляться кадрами пожежі.

Попередньо, під ударом опинилося місто Салават, що за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Там був атакований великий нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават".

Які наслідки атаки дронів на Башкортостан?

Під ранок у мережі почали з'являтися відео наслідків атаки. На них можна побачити пожежу на НПЗ, а також великий шлейф диму, який огорнув місто.

Велика хмара диму утворилася після прильоту по НПЗ: дивіться відео

Гарно горить НПЗ у Салаваті: дивіться відео

Пожежу на НПЗ видно з різних куточків міста: дивіться відео

Пожежа на НПЗ розгорається: дивіться відео

Місцеві спостерігають за тим горить НПЗ: дивіться відео

Яку красу бачать з вікон мешканці Салавату / Фото з соцмережі

Глава Башкортостана Радій Хабіров підтвердив масову атаку БпЛА на промзону Салавата.

Є ряд вогнищ задимлення, спричинених падінням уламків збитих безпілотників. Оперативні служби розпочали ліквідацію наслідків, сил і засобів достатньо. Постраждалих немає,

– повідомив чиновник.

Зауважимо, що "Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Він розташований у місті Салават і має стратегічне значення для російської економіки та паливної галузі. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, бітум, мастила, поліетилен, аміак, метанол та іншу нафтохімічну продукцію.

Варто зазначити, що цей НПЗ не вперше опиняється під атакою українських дронів. По ньому прилітало і в 2024, і в 2025 роках.

Нагадаємо, що уночі 14 липня було гучно і в інших регіонах Росії. Зокрема, в Краснодарському краї дрони вкотре уразили Афіпський НПЗ. Також вибухи лунали на окупованих Донеччині, Луганщині та у Криму.