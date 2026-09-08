Під ударом був НПЗ: дрони атакували Саратов і Енгельс

Уночі дрони атакували Саратовську область Росії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в Саратові та Енгельсі.

Повітряну тривогу для Саратовської області оголосили близько 03:00.

Які наслідки атаки на Саратовську область?

За годину губернатор регіону Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки "є пошкодження цивільної інфраструктури", а також постраждалі.

За даними телеграм-каналу Supernova+ та видання Astra, у Саратові ціллю безпілотників став НПЗ. Ймовірно, на території заводу спалахнула пожежа.

У Саратові атакований НПЗ / Фото Supernova+

Саратовський НПЗ є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, бо заснований ще у 1934 році. Під управління російської державної нафтової компанії "Роснефть" завод перейшов у 2013 році. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 мільйона тонн.

Дрони атакували НПЗ у Саратові / Фото Exilenova+

Дрони атакують Саратов: дивіться відео

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Дрон пролітає над Саратовською областю: дивіться відео

У Саратові була неспокійна ніч: дивіться відео

Також неспокійно уночі було і в Енгельсі. Місцеві жителі публікують кадри вибухів у місті.

Дрони атакували і Енгельс: дивіться відео

Що відбувалося в Енгельсі: дивіться відео

Напередодні президент Зеленський розповів про ураження трьох НПЗ – у Рязанській і Пермській областях та Татарстані, а також об'єкта зберігання і запуску ударних дронів у Курській області.