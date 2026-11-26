У ніч на 26 листопада далекобійні безпілотники повторно атакували нафтопереробний завод "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї Росії. Під ударом опинилися ключові виробничі потужності підприємства.

Про це повідомляє ГУР МО.

Що відомо про атаку?

Атака відбулася в ніч на 26 листопада. Українські далекобійні дрони завдали удару по нафтопереробному заводу "Славянск-ЭКО", розташованому в місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали важливі об'єкти виробничої інфраструктури. Зокрема, під ударом опинилися резервуарний парк і транспортні трубопроводи. На підприємстві виникла пожежа.

Важливо знати! Слов'янський нафтопереробний завод (ТОВ "Слов'янськ ЕКО") – одне з найбільших незалежних нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Потужність переробки становить близько 5,2 мільйона тонн нафти на рік. НПЗ виробляє автомобільні бензини, нафту, мазут, вакуумний газойль та авіаційний гас. Завод активно залучений до забезпечення потреб армії країни-агресорки.

Нова атака припала на період відновлення заводу після попередніх уражень — тепер російській воєнній машині доведеться втрачати час і темпи у своїх злочинних планах,

– наголосили у ГУР.

Нагадаємо, 13 вересня 2026 року українські військові завдали удару по нафтопереробному заводу "Славянск-ЭКО". Внаслідок атаки було пошкоджено ключову установку з переробки нафти та резервуари для її зберігання. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, дим і заграву від якої було видно за десятки кілометрів.

Також українським військовим того дня вдалося вразити НПЗ "Танеко" у Нижньокамську, Татарстан. Зафіксовано загоряння одного із резервуарів.