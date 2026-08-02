Не Wildberries єдиним: в Уфі атакували НПЗ

У російській Уфі 2 серпня відбулася чергова атака дронів. Безпілотники вдарили по місцевому НПЗ, унаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа.

Кадри наслідків удару поширює моніторинговий телеграм-канал Exilenova+. Атаку підтвердив також очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Що відомо про атаку на НПЗ в Уфі?

Унаслідок удару БпЛА було уражено Уфимський НПЗ "Башнафти" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Підприємство щороку може переробляти близько 6,6 мільйона тонн нафти та виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, скраплений газ і бітум.

Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом промисловості, транспорту та, зокрема, військової сфери. Наразі масштаби пошкоджень і наслідки атаки встановлюються.



Ситуація в Уфі після атаки дронів / Exilenova+

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що в Уфі, а також у Саратові, горять НПЗ. "Вдало влучили", – коротко написав він.



Підсумки "спецоперації", Уфа, НПЗ / Exilenova+

Зауважимо, безпілотники 2 серпня атакували й інші об'єкти на території Росії. Зокрема, під удар потрапив логістичний центр Wildberries у Новосімейкіно Самарської області – один із головних "містків" між європейською та азійською частинами країни-агресорки.

Також уночі масованої атаки зазнали Саратов та Енгельс. Основною ціллю став, власне, Саратовський НПЗ, про який писав і Коваленко, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

Там було пошкоджено низку виробничих установок, що може позначитися на роботі підприємства та виробництві високооктанового пального.