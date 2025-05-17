У лікарні померла жінка, яка отримала вкрай важкі опіки після атаки на Одещину 16 травня
- Росіяни атакували Одещину безпілотниками 16 травня, внаслідок чого жінка з опіками 80% тіла померла у лікарні.
- Жертва та постраждалі перебували вдома під час атаки.
Росіяни 16 травня атакували Одещину безпілотниками. Повідомлялося про двох постраждалих чоловіків та одну жінку, яка на жаль, вночі 17 травня померла у лікарні.
Вона була у тяжкому стані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
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Жінка мала опіки 80% тіла
В Одеській обласній прокуратурі, розповіли що загиблій жінці було 55 років.
Вона отримала опіки майже 80% тіла – постраждала голова, тулуб, кінцівки. Жінка отримала вкрай важкий опіковий шок.
Вона перебувала в палаті інтенсивної терапії, в супроводі реаніматологів, лікарів. Проводили всі необхідні першочергові заходи лікування опікової хвороби, боролися з шоком, надавали медичну допомогу,
– розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан у коментарі Суспільному.
Жертва та постраждалі у момент атаки перебували удома.
Прокуратура зафіксувала пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. До слова, є руйнування у домівці директора Одеського зоопарку.