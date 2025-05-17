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24 Канал Новини України У лікарні померла жінка, яка отримала вкрай важкі опіки після атаки на Одещину 16 травня
17 травня, 15:56
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У лікарні померла жінка, яка отримала вкрай важкі опіки після атаки на Одещину 16 травня

Софія Рожик
Основні тези
  • Росіяни атакували Одещину безпілотниками 16 травня, внаслідок чого жінка з опіками 80% тіла померла у лікарні.
  • Жертва та постраждалі перебували вдома під час атаки.

Росіяни 16 травня атакували Одещину безпілотниками. Повідомлялося про двох постраждалих чоловіків та одну жінку, яка на жаль, вночі 17 травня померла у лікарні.

Вона була у тяжкому стані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Жінка мала опіки 80% тіла

В Одеській обласній прокуратурі, розповіли що загиблій жінці було 55 років. 

Вона отримала опіки майже 80% тіла – постраждала голова, тулуб, кінцівки. Жінка отримала вкрай важкий опіковий шок. 

Вона перебувала в палаті інтенсивної терапії, в супроводі реаніматологів, лікарів. Проводили всі необхідні першочергові заходи лікування опікової хвороби, боролися з шоком, надавали медичну допомогу,
– розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан у коментарі Суспільному.

Жертва та постраждалі у момент атаки перебували удома. 

Прокуратура зафіксувала пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. До слова, є руйнування у домівці директора Одеського зоопарку.