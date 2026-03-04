Внаслідок обстрілу поранено чотирьох людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ракетний удар по станції на Одещині: що відомо про наслідки?

Ворог 4 березня завдав ракетного удару по півдню Одещини. Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до чотирьох.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема двох дітей – середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані,

– уточнив голова ОВА.

Про атаку на залізничну інфраструктуру також повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції, а серед постраждалих є працівник залізниці.

"Ворог завдав ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Одещині. Поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога", – наголосив Кулеба.

За його словами, всі профільні служби працюють на місці удару, триває ліквідація наслідків.

