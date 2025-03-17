Одещина знову була під атакою дронів: там зайнялася пожежа, є постраждалий

Російська армія вночі 17 березня знову атакувала Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок цього постраждав дитячий садок, приватний будинок, також є постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

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Які наслідки атаки по Одеській області

Олег Кіпер розповів, що в Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль.

На жаль, постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога,

– написав посадовець.

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси близько 500 абонентів перебувають без електроенергії. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Наслідки ворожої атаки Одеської області / Фото ДСНС

У ДСНС, своєю чергою, додали, що внаслідок ворожих ударів в Одеській області загорілася складська будівля, що не діє, магазин та легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Пожежі внаслідок атаки дронами в Одеській області 17 березня / Відео ДСНС

На місцях ворожої атаки в Одеській області працювали 33 рятувальники та 7 одиниць техніки.