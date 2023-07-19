У Зеленського назвали головну ціль нічної атаки Росії по Одещині

У Володимира Зеленського заявили, що Росія хоче зруйнувати можливість відправлення українського зерна. Саме тому ворог вдарив по зернових терміналах й інших портових спорудах Одеської області.

Глава Офісу Президента заявив, що Кремлю потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що окупанти під час нічної масованої атаки основний напрямок удару скерували на Одеську область, пише 24 Канал.

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Росія хоче спровокувати голод та послабити союзників

Андрій Єрмак заявив, що терор Росією Одеси вкотре доводить, що Кремлю потрібен голод та проблеми в країнах Глобального Півдня. Кремль хоче:

створити кризу біженців для Заходу;

послабити союзників;

політично втрутитися у внутрішні справи цих країн.

Росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії,

– заявив Єрмак.

Радник глави Офісу Президента пояснив, що масований і комбінований удар по Одесі та Чорноморську зафіксував ставлення Росії до "продовольчих безпек", африканських країн, Організації Об'єднаних Націй та перспектив глобального голоду. Михайло Подоляк пояснив, що насправді:

Росія навмисне й цілеспрямовано вдарила по зернових терміналах й інших портових спорудах;

головне завдання Кремля – зруйнувати можливість відправлення українського зерна ;

; це удари по цивільній інфраструктурі та мирних людях, це удари по глобальній продовольчій програмі.

Тепер питання: чи робитиме пан Гутерріш заяви про "неприпустимість ударів по законній цивільній інфраструктурі"? Чи проводитиме ООН екстрене засідання Ради Безпеки у зв'язку з навмисним скоєнням Росією терористичного акту проти глобальної продовольчої програми? І що усе-таки робитимемо з міжнародним правом?

– іронічно написав Подоляк.

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна написала, що росіяни брешуть, коли кажуть, що це "помста за Кримський міст", адже вони передислокували авіацію ще до вибухів на мосту.

Окрім того, певний час у ворогів зайняло й накопичення ракет та дронів для масованого удару. Речниця пояснила, що вороги мріють розхитати антиросійську коаліцію.

Звісно ж, відповідь на такі кроки має бути сильною. І підтримка України сьогодні, а також формули миру президента Володимира Зеленського, посилення санкцій проти Росії та країн, що підтримують їх дії, допомагаючи обходити санкції – це ключовий крок,

– заявила речниця Єрмака.

Єрмак пояснив, якою має бути відповідь на терор росіян

Очільник Офісу Президента пояснив, що Україні потрібна системна відповідь, яка передбачає:

посилення санкцій . Зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Адже група Макфола-Єрмака надала пропозиції та чекає на рішення, яке готують союзники;

. Зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Адже група Макфола-Єрмака надала пропозиції та чекає на рішення, яке готують союзники; зупинити реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо, якщо буде жорстка відповідальність;

для виготовлення зброї також можливо, якщо буде жорстка відповідальність; потрібно надати Україні зброю, авіацію, далекобійні ракети, щоб ми могли вигнати Росією з нашої території;

формула миру Зеленського є єдиним шляхом до завершення війни. Україна працює з країнами Заходу та Глобального Півдня над її єдиним розумінням.

Росія в майбутньому має бути нездатною до ведення війни. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло,

– підсумував Єрмак.

Коротко про атаку на Одещину