В Одесі триває пошук людей під завалами
- В Одесі внаслідок російського удару постраждали житлові будинки, зруйновано квартири та виникли пожежі.
- Рятувальна операція триває, під завалами можуть залишатися люди.
Вночі 27 січня окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в Одесі. Відомо про постраждалих, серед яких – діти.
Водночас станом на ранок пошуково-рятувальна операція триває. Подробиці розповідає ДСНС.
Які наслідки атаки по Одесі?
Через російський удар зруйновано квартири на другому поверсі двоповерхового будинку, також постраждали квартири з другого по четвертий поверхи в чотириповерховому житловому будинку.
До того ж унаслідок влучання у дев'ятиповерхівку виникли пожежі на четвертому та п'ятому поверхах. Окрім цього, пошкоджень зазнала культурно-релігійна споруда, вибито скління в сусідніх будівлях, пошкоджено автомобілі.
Рятувальна операція в Одесі: дивіться фото ДСНС
На місцях працюють рятувальники, психологи ДСНС та Нацполіції. Вогнеборці врятували 14 людей, зокрема 3 дітей. Мешканців пошкоджених квартир евакуювали до Пунктів незламності.
Попередньо, під завалами можуть перебувати 3 особи. Тривають аварійно-рятувальні роботи, залучено кінологічну службу,
– уточнили в ДСНС.
Рятувальники шукають людей під завалами в Одесі: дивіться відео ДСНС
Зауважимо, у ніч на 27 січня повітряну тривогу в районах Одещини почали оголошувати майже одразу після опівночі. За даними моніторингових каналів, російські війська застосували десятки дронів, запускаючи їх хвилями та намагаючись атакувати різні райони області й обласний центр.
Близько 02:20 керівник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про вибухи в місті та закликав мешканців залишатися в укриттях.
Де ще було гучно останнім часом?
Надвечір 26 січня російська армія ракетою вдарила по Харкову, внаслідок чого в місті виникли перебої з електропостачанням і теплом. Ударом пошкоджено житлову забудову, дві школи та дитячий садок, повідомляється про поранених.
Крім того, окупанти атакували Кривий Ріг ударним дроном типу "Шахед". Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Тернівському районі міста. Ввечері та вночі повідомлялося про нові вибухи в Дніпрі та області.
Вранці противник також здійснив атаку на об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.