Росія цинічно вдарила по Одесі балістикою, є загиблі: усе, що відомо про ворожу атаку на місто

Ввечері, 29 квітня, Росія вкотре атакувала Україну ракетами, під ударом опинилася Одеса. На жаль, внаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури, загиблі, а також поранені.

Наразі рятувальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Водночас медики рятують життя постраждалих. Все, що відомо про ракетну атаку по Одесі 29 квітня – читайте у нашому матеріалі на 24 Каналі.

Дивіться також Тактика Першої світової: як старенькі літаки Як-52 можуть зекономити Україні цінні ракети ППО

У місті чули вибухи

Ввечері, 29 квітня, о 18:25 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях. Моніторингові канали сповіщали про існування балістичної ракети в межах Одеського району.

Вже о 18:27 жителі Одеси почули гучний вибух, про це розповіли кореспонденти 24 Каналу. Вже через кілька хвилин ракетний удар по місту також підтвердили в ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби,

– повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Наразі тип ракети, якою атакували Одесу, встановлюється, але можна сказати, що у ній була шрапнель, яка використовується для знищення живої сили. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Як ви бачите, удар завдано по цивільній інфраструктурі, по спортивним комплексам. Жодних військових об’єктів у цій локації не спостерігається і ніколи не спостерігалося", – додав він.

Що відомо про загиблих та постраждалих

Станом на 18:59 в Одеські ОВА розповіли про те, що внаслідок удару по Одесі постраждало 8 людей, які зазнали поранень різного ступеня важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Там зазначили, що лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Згодом також стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака.

Станом на 19:53 кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати відповідні служби.

Вже о 20:44 Олег Кіпер повідомив, що кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Згідно з оприлюдненою інформацією, через атаку загинули три жінки й один чоловік.

Пізніше, за уточненою інформацією, з'ясувалося, що на жаль, постраждало 28 людей. Серед них є двоє дітей – 16 та 5 років, і одна вагітна жінка. Четверо поранених станом на зараз перебувають у важкому стані, за їх життя борються лікарі.

Психологами ДСНС та національної поліції надано допомогу 37 особам, з яких 2 дитини. За попередньою інформацією загинуло 4 особи. Постраждало 29 осіб, з них 2 дитини,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації.

Є пошкодження інфраструктури

Як повідомляв Олег Кіпер, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби.

Наслідки удару по Одесі / Фото Геннадія Труханова

Як розповіли у ДСНС, вогнеборці ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі площею 600 квадратних метрів.

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки удару / Фото ДСНС

У ЗМІ повідомляють про те, що в Одесі після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. Відомо, що в народі його називають "Замком Гаррі Поттера".

В Одесі горить юридична академія: дивіться відео

Будівля, що спалахнула, знаходиться на березі моря. Зазначимо, що вона раніше належала екснардепу-регіоналу Сергію Ківалову. На кадрах помітно, що дах "Замку Гаррі Поттера" практично повністю згорів.

Наслідки атаки на місто / Фото Офісу генпрокурора

Поранено екснардепа Ківалова

Окремо у соцмережах поширюють повідомлення про те, що внаслідок атаки було травмованого колишнього народного депутата Сергія Ківалова.

Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна. Про це Суспільному підтвердив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

У ЗМІ зазначають, що політика госпіталізували з венозною кровотечею до міської лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки.

Прокуратура розпочала розслідування

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 29 квітня близько 18:30 збройні сили Росії здійснили ракетний удар по Одесі. Наразі відомо про 4 загиблих та 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 5 та 16 років. Постраждалим надається медична допомога,

– йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії.