Росія вдарила "Іскандером" по порту в Одесі: поранені зазнали іноземні моряки

Вдень 3 липня Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеси. На жаль, відомо про постраждалих та загиблих.

Одесу було атаковано балістикою. Про це пише 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

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Внаслідок удару поранено іноземців

Вдень 3 липня від російського удару постраждала інфраструктура Одеського морського порту. Ракета типу "Іскандер" влучила в район одного з причалів під час вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Унаслідок атаки, на жаль, загинули двоє працівників. Ще шестеро людей поранено. Серед потерпілих є співробітники портового оператора, водій і двоє громадян Сирії – члени екіпажу цивільного судна.

За словами Кулеби, пошкоджено, зокрема портальні крани, склади та техніку. На місці працюють рятувальні служби, постраждалим надається медична допомога.

Цей обстріл ще одне свідчення, що Росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян,

– йдеться у повідомленні.

Олексій Кулеба закликав до жорсткої міжнародної реакції, підкресливши, що світ не має ігнорувати цинічні атаки Росії.

Раніше повідомлялось, що в Одесі приблизно о 12:51 прогримів потужний вибух невдовзі після оголошення повітряної тривоги. У регіоні була загроза застосування балістичного озброєння.