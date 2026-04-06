Руйнування – значні: Росія влучила по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

Уночі 6 квітня окупанти обстріляли Одеську область. Під удар потрапив енергетичний об'єкт ДТЕК.

Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Дивіться також Відновлення енергетики після російських ударів: скільки це буде коштувати

Що відомо про удар по об'єкту ДТЕК на Одещині?

Наразі без електропостачання залишаються ще 16,7 тисячі родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

У ДТЕК зазначають, що руйнування значні, тому відновлення потребуватиме часу.

Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло,

– заявили у компанії.

Нагадаємо, що уночі Одеса зазнала масованої атаки дронів. Унаслідок численних влучань виникли масштабні пожежі у кількох районах. Пошкоджені житлові будинки, зокрема в одній з багатоповерхівок зруйновані 3 – 5 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди.

Відомо про 3 загиблих. Це 30-річна жінка та її 2-річна донька, а також ще одна жінка 53 років. Травми різного ступеня тяжкості отримали 15 громадян, зокрема вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?